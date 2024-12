Casablanca : un chauffeur de taxi au cœur d’une affaire controversée (VIDEO)

Abderrahim Marari, secrétaire général de l’Organisation démocratique des professionnels et chauffeurs de taxi, a estimé que le chauffeur de taxi poursuivi dans l’affaire d’agression contre un diplomate russe et son épouse ne mérite pas d’être emprisonné. Il a exprimé sa solidarité avec son collègue récemment transféré à la prison d’Oukacha à Casablanca.

Dans une déclaration à Le Site Info, le responsable syndical a affirmé que le chauffeur défendait son gagne-pain face à un conducteur exerçant le transport clandestin.

Marari a souligné que de nombreuses informations erronées ont circulé à propos de cet incident, précisant que la responsabilité incombe aux autorités, qui doivent intervenir de manière urgente et immédiate en appliquant les circulaires et notes émises par le ministère de l’Intérieur pour éviter de tels problèmes et limiter certains phénomènes.

La même source a ajouté que ce qui a peut-être aggravé la situation est le fait que le client du véhicule clandestin ait été pris comme témoin par les forces de l’ordre, donnant ainsi une autre dimension à l’affaire.

Il a exprimé la confiance des professionnels du secteur dans la justice pour rendre une décision appropriée à cette affaire, tout en affirmant leur engagement en faveur de l’organisation et du respect de la loi.