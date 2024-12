Rabat : l’Artiste, Hind Ziadi et Kawtar Sadik au Mall du Carrousel

Début des festivités de fin d’année au Mall du Carrousel : Un concert inédit le 19 décembre 2024 à 20H.

Le Mall du Carrousel organise son tout premier concert le 19 décembre 2024, un événement exceptionnel qui inaugurera les festivités de fin d’année dans un cadre enchanteur.

En tête d’affiche, LARTISTE (Youssef Akdim), figure incontournable de la scène urbaine, fera vibrer le public avec ses plus grands succès. Il sera précédé par Hind Ziadi, artiste à la voix envoûtante et à l’univers pop maghrébin, et Kawtar Sadik, chanteuse marocaine aux influences variées, qui apportera une touche éclectique avec des fusions musicales entre rock, rap et sonorités berbères.

Depuis son ouverture le 4 octobre, le Mall du Carrousel se distingue par sa programmation diversifiée et son cadre unique. Ce concert s’inscrit dans cette dynamique, en offrant une expérience culturelle immersive et en positionnant le Mall comme un lieu de référence pour les loisirs et la culture dans la région.

Grâce à son architecture à ciel ouvert, unique parmi les centres commerciaux, le Mall du Carrousel se positionne comme un cadre idéal pour accueillir des événements d’envergure tels que des festivals et des concerts, renforçant ainsi son image de lieu vibrant et dédié à l’effervescence culturelle.

L’accès à cet événement sera possible via l’achat de billets sur Guichet.ma ou sur invitation offerte par le centre.

En parallèle, le Mall se transformera en un véritable « Carrousel des Rêves » : un village de Noël enchanteur et scintillant, accueillant un marché festif rempli de délices artisanaux et de créations authentiques.

Les plus jeunes pourront rencontrer le Père Noël et ses lutins, participer à des ateliers créatifs autour du thème de Noël, et s’émerveiller devant des illuminations féeriques.

Chaque moment de cet évènement a été soigneusement imaginé pour émerveiller et captiver, affirmant le Mall du Carrousel comme une référence incontournable où culture, divertissement, immersion et moments mémorables se rejoignent dans une célébration unique et exceptionnelle.

Rendez-vous le 19 décembre au Mall du Carrousel !