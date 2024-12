Dîner de gala de la Chambre de Commerce Portugaise au Maroc

La Chambre de Commerce, Industries et Services du Portugal au Maroc (CCISPM) a organisé son diner Gala annuel le 29 Novembre dernier en présence de plusieurs instituions et entreprises qui développent les relations économiques et culturelles entre le Maroc et le Portugal.

Le diner Gala de la CCISPM organise le 29 Novembre au Marriott a Casablanca a vu la participation de plusieurs entreprises Marocaines et Portugaises ainsi des institutions notamment l’Ambassade du Portugal au Maroc, la Chambre de Commerce et Industries Portugaises de Lisbon ainsi que l’ASMEX.

Cette rencontre conviviale a été l’occasion de célébrer les réussites de 2024 en attribuant des prix aux entreprises membres de la CCISPM et aux et instituions qui ont le plus impacte les échanges économiques entre le Maroc et le Portugal.

C’est ainsi que le prix du meilleur exportateur a été attribué au Groupe Portugais ADA. Le prix de la RSE a été attribué au groupe Marocain Eaux Minerales d’Oulmes. Et le prix de l’institution partenaire de l’année a été attribue a la CCIP – Chambre de Commerce et Industrie Portugaise basée a Lisbon.

M.Jose Maria Teixeira, Président de la CCISPM durant son discours a annonce : « Je me réjouis des réalisations de la CCISPM en 2024. 2025 sera encore plus prometteuse au niveau des activités de la chambre a travers plusieurs initiative comme l’organisation des missions d’affaires dans les 2 pays. 2025 verra aussi la célébration du 10eme anniversaire de la CCISPM avec un programme d’activité exhaustif qui va cibler même le grand public pour la première fois. L’objectif de la CCISPM reste toujours le rapprochement économique et culturel entre les deux pays.

Si les activités habituelles de la CCISPM sont en général dans le cadre des affaires, le diner Gala de fin d’année était plutôt un évènement convivial ou tout le monde a partagé la magie de la musique et du spectacle tout en rapprochant les reseaux des affaires entre les deux pays.