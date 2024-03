La CCISPM anime une rencontre clé entre entrepreneurs marocains et portugais

À la marge d’une Mission d’Affaires des Entreprises Portugaises au Maroc, organisée entre le 4 et 8 mars 2024, la CCISPM a organisé, dans la soirée du 4 mars dernier, une Conférence-débat sous le thème : « How to boost economic ties between Portugal and Morocco – Walk the Talk ! ». Retour sur la conférence-débat.

Organisée, par la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services du Portugal au Maroc (CCIPSM), en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce et Industrie du Portugal à Lisbonne (CCIP), la mission d’affaires des entreprises portugaises au Maroc a pour objectif de renforcer la coopération économique entre les deux pays, en engageant des personnalités de l’écosystème entrepreneurial portugais, avec notamment la participation effective de Paulo Portas, Vice- Président de la CCIP et ancien Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères du Portugal.

La mission d’affaires portugaise se déploie sur quatre journées avec un programme riche incluant, en plus de la Conférence-débat inaugural, des rencontres ciblées et des visites organisées en amont pour établir des contacts avec des hommes d’affaires du Royaume afin de promouvoir l’investissement et les échanges commerciaux entre les deux pays voisins et amis.

La Conférence – débat intitulé « How to boost economic ties between Portugal and Morocco – Walk the talk! », qui s’est tenue le lundi 4 mars 2024 à Casablanca, a connu la participation de José Maria Teixeira, Président du CCISPM, Youssef Tber, Directeur des investissements et des exportations à l’AMDIE, Paulo Portas, Vice-Président de la CCIP et ancien Vice-Premier Ministre du Portugal, Karim Amor, Président du conseil d’Affaires Maroc-Portugal & President of Moroccan Entrepreneurs Worldwide à la CGEM et Rui Cordovil, Attaché Commercial de l’Ambassade du Portugal au Royaume.

Dans son intervention lors de la conférence, José Maria Teixeira, le Président de la CCISPM a rappelé les objectifs de cette mission qui visent à réfléchir sur l’état actuel des relations économiques entre le Portugal et le Maroc et à identifier les moyens de les renforcer au vu des nombreux atouts qui caractérisent les relations bilatérales dont la proximité géographique, la stabilité et la solidité des relations politico-diplomatiques entre Rabat et Lisbonne ainsi que le potentiel considérable du développement économique bilatéral.

En effet, les échanges économiques entre les deux pays ont connu une croissance importante, ces dernières années, plaçant le Maroc comme 13ème client du Portugal et son 27ème fournisseur, avec une valeur des échanges, en 2023, avoisinant les 1,5 Milliard d’euros et dépassant ainsi pour la 1ère fois le milliard d’Euro. Ce n’est pas tout, la CCISPM recense plus de 1400 opérateurs économiques portugais qui travaillent activement avec le Maroc.

« Nous sommes convaincus que le Maroc présente un potentiel intéressant pour une coopération économique plus forte et plus solide avec le Portugal », déclare d’emblée José Maria Teixeira, Président de la CCISPM, avant de poursuivre : « en plus de sa stabilité politique, économique et sociale, le Royaume a opéré des réformes économiques qui favorisent les investissements étrangers directs et s’est bien positionné comme un acteur clé dans divers secteurs économiques tels que l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables ».

Les différentes prises de parole lors de cet événement concordent vers le fait que les relations économiques entre les deux pays n’ont pas encore atteint leur plein essor et qu’il existe un potentiel significatif à investiguer pour une croissance économique supplémentaire, en tirant parti notamment de l’organisation tripartite de la Coupe du Monde de football 2030 qui présente une opportunité significative et qui vient s’ajouter aux avantages géographiques, industriels et commerciaux des deux pays.

Dans son allocution, Paulo Portas a précisé que le Maroc est une puissance régionale africaine évidente et est l’une des relations diplomatiques les plus importantes pour le Portugal, tout en spécifiant l’importance de la coopération sous-marine notamment dans le domaine de l’interconnexion électrique des énergies renouvelables qui représente une opportunité significative pour le Maroc et l’Afrique en général.

Dans son intervention, Youssef Tber a souligné la clairvoyance de sa Majesté le Roi Mohamed VI pour avoir engagé le Royaume sur la voie de la transition énergétique et du développement durable et a évoqué le développement du savoir-faire marocain dans le domaine des énergies renouvelables et son importance dans les stratégies d’internationalisation, en particulier pour les entreprises européennes cherchant à décarboner leurs processus industriels.

Cette mission d’affaires à Casablanca, qui survient après une autre organisée dans l’autre sens en juillet dernier avec la participation de 18 entreprises marocaines, confirme le potentiel de coopération entre les deux pays et fait valoir l’intérêt des entrepreneurs des deux rives pour des investissements directs dans les deux pays.

Dans cette perspective, la CCISPM s’engage à continuer à soutenir les acteurs économiques des deux pays pour renforcer leurs stratégies commerciales et promouvoir une coopération économique mutuellement bénéfique avec des initiatives à l’avenir telles que des roadshows, des missions commerciales et des partenariats d’affaires qui peuvent renforcer davantage les relations économiques bilatérales.