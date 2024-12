Monica Bellucci encense le FIFM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc s’impose aujourd’hui comme une destination privilégiée pour les grandes productions cinématographiques internationales, a affirmé la célèbre actrice italienne Monica Bellucci.

Le Royaume est devenu une véritable vitrine mettant en avant plusieurs talents émergents, nationaux et internationaux, notamment à travers le Festival International du Film de Marrakech qui célèbre la diversité artistique dans sa globalité, a déclaré l’actrice italienne lors d’une rencontre avec la presse en marge de sa participation à cette grand-messe du 7e art.

« C’est un honneur pour moi de prendre part pour la troisième fois à ce Festival merveilleux qui réunit les plus grands noms du cinéma des quatre coins du monde », s’est-elle réjouie.

S’agissant de son film documentaire « Maria Callas, Monica Bellucci : une rencontre » du réalisateur grec Yannis Dimolitsas, projeté dimanche dans le cadre de la section « 11e Continent du Festival », elle a indiqué que ce film raconte « la rencontre de deux âmes et suit le travail d’une comédienne cherchant à incarner parfaitement un personnage ».

« En découvrant les lettres de la grande cantatrice Maria Callas, j’ai été profondément émue par la force de ses mots, sa vulnérabilité et la sincérité désarmante qui s’en dégageait. Cela m’a donné envie de partager ces fragments de vie avec le public », a-t-elle expliqué.

Le film s’inscrit dans la continuité d’une aventure artistique entamée sur scène où Monica Bellucci avait magnifiquement incarné le rôle de Maria Callas, mettant en avant son parcours, ainsi que ses moments de gloire et de faiblesse. Avec ce documentaire inédit, elle poursuit son engagement à transmettre l’héritage poignant de cette célèbre soprano grecque.

« Ce qui m’a particulièrement fascinée, c’est la dualité de Maria Callas, une diva d’une grande envergure, mais aussi une femme qui a eu le courage et la force de devenir celle qu’elle sentait être au plus profond d’elle-même », a-t-elle confié avec émotion, ajoutant que très peu de gens connaissaient cette facette empreinte d’une grande sensibilité de l’artiste.

« Maria Callas continue de fasciner, des décennies après sa disparition. Elle incarne une femme qui, par sa force de caractère, a osé aller à contre-courant, en suivant son cœur et ses émotions, c’est la raison pour laquelle tant de comédiennes éprouvent le besoin de lui redonner vie à travers leurs œuvres », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Monica Bellucci a indiqué que ce film dévoile également les coulisses de sa préparation pour incarner ce rôle, offrant une plongée dans tout le processus de création d’une œuvre artistique, notamment les étapes, les doutes et les efforts nécessaires pour donner vie à un projet d’une telle sincérité.

Pour ce qui est des éléments l’ayant aidée à mieux interpréter son rôle, elle a révélé que la somptueuse robe vintage de Maria Callas l’a profondément aidée à incarner Maria Callas. « En l’enfilant, j’avais la sensation qu’elle reprenait vie à travers ce vêtement chargé d’histoire », a-t-elle déclaré.

A propos de la scène où elle portait un caftan marocain, elle a indiqué que cet habit traditionnel du Maroc est « synonyme de féminité et de grande élégance ».

Interrogée sur les motivations qui guidaient ses choix artistiques, Monica Bellucci a expliqué que c’était pour elle une question d’instinct. « Lorsque je lis un scénario, je ressens quelque chose, une connexion qui me permet de découvrir parfois une part de moi-même », a-t-elle indiqué.

« Chaque film est une expérience unique. J’ai joué dans des productions de grande envergure comme dans des projets plus modestes, mais lorsque je me retrouve devant la caméra, cela ne change rien pour moi », a-t-elle ajouté.

Le film de Yannis Dimolitsas est une immersion précieuse dans la vie et l’héritage de Maria Callas, incarnée par Monica Bellucci en diva absolue de l’opéra. Il transporte les spectateurs dans l’univers de Callas, depuis ses débuts modestes à New York jusqu’à son triomphe sur les scènes mondiales.

Le 11e Continent est une section du Festival de Marrakech qui présente des films audacieux et novateurs bousculant les représentations cinématographiques.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival International du Film de Marrakech conforte sa place en tant que rendez-vous cinématographique incontournable et véritable moment d’échange et d’inspiration qui illustre la richesse et la diversité du 7e art dans toute sa splendeur.

S.L