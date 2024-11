Signature d’un partenariat stratégique entre l’Institut Amadeus et le Center for Analysis of International Relations (AIR Center Azebaïdjan)

Dans le cadre du Forum MEDays 2024, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, un Mémorandum d’entente de coopération a été signé entre l’Institut Amadeus, représenté par son Président et Fondateur, M. Brahim Fassi Fihri, et le Center for Analysis of International

Relations (AIR Center), représenté par son Président, l’Ambassadeur Farid Shafiyev. Cet accord vise à établir un cadre de collaboration stratégique entre ces deux institutions d’envergure. Les axes prioritaires de ce partenariat incluent l’échange d’expertises, la mise en œuvre de projets conjoints, l’organisation de conférences et séminaires communs, ainsi que l’échange de publications académiques et de chercheurs.

Cette signature s’inscrit dans la dynamique d’ouverture et de dialogue promue par le Forum MEDays, plateforme

incontournable pour les débats stratégiques à l’échelle internationale.