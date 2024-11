Stades : 20 MMDH pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030

20 MMDH ! C’est le coût estimatif englobant la mise à niveau de six stades du Royaume aux normes de la CAF et de la FIFA ainsi que la construction du futur stade du Grand Casablanca. Les stades à rénover sont ceux de Marrakech, Agadir, Fès, Rabat, Casablanca et Tanger. Quant au nouveau stade, situé à Benslimane, sa capacité sera de 115.000 places.

Les enjeux de l’organisation de la Coupe du monde 2030 dépassent largement, pour le Maroc, ce qui se jouera sur la pelouse. Trente-cinq ans après sa première tentative, suivie de quatre autres tout aussi infructueuses, le Royaume a été enfin sélectionné par le conseil de la FIFA pour organiser, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, ce tournoi planétaire qui constitue une opportunité unique pour développer les infrastructures sportives du pays.

C’est la raison pour laquelle le Maroc se trouve à un tournant décisif de son histoire sportive. Mais avant cette compétition, il passera un test grandeur nature en accueillant la Coupe d’Afrique des nations (CAN), du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une échéance très proche et des préparatifs intensifs qui représentent un défi immédiat, mais aussi une opportunité pour le pays de démontrer son savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs de grande envergure.

Cela inclut, notamment, la modernisation et la construction de nouveaux stades, l’amélioration des infrastructures d’accueil, dont les hôtels et les transports, en plus du renforcement des dispositifs de sécurité. Aujourd’hui, on peut dire que la mise à niveau des stades de football, en perspective de ces prestigieuses compétitions, est bel et bien lancée.



Mondial 2030 AU MAROC : six stades retenus

Le dossier de candidature de l’organisation tripartite du Mondial 2030 englobe six stades, qui ont été sélectionnés pour cet événement footballistique mondial. Il s’agit du Complexe Moulay Abdellah de Rabat, du Grand stade Hassan II de Casablanca, du Stade de Fès, du Grand stade de Tanger, du Grand stade d’Agadir et du Grand stade de Marrakech.

Le coût estimatif global (20 MMDH) comprend la mise à niveau des six stades précités aux normes tant de la CAF que de la FIFA ainsi que la construction du nouveau stade du Grand Casablanca. L’objectif est d’améliorer la qualité de ces infrastructures sportives et de doter la métropole économique du pays d’un nouveau stade prestigieux. Ce dernier, qui sera édifié à Benslimane, aura une capacité de 115.000 places. Il devrait être le premier ou le deuxième plus grand stade de football du monde.

Pour le Grand stade de Tanger, les travaux portent principalement sur la suppression de la piste d’athlétisme et la mise en place de la couverture du stade ainsi que sur l’aménagement de deux parkings souterrains et de deux terrains d’entraînement. Les travaux de rénovation, déjà entamés, permettront d’ajouter plus de 15.000 sièges à ce stade (d’une capacité actuelle de 65.000 places numérotées) qui pourra accueillir, au terme des travaux, plus de 90.000 spectateurs.

En ce qui concerne le stade Moulay Abdellah de Rabat, construit en 1980, il a été entièrement démoli, pour laisser place à un nouveau complexe sportif d’une capacité entièrement couverte de 68.403 places, réparties sur six niveaux. Les travaux avancent à un rythme soutenu afin que le stade soit prêt en prévision des deux grands évènements footballistiques.

Pour les stades de Fès, Casablanca, Marrakech et Agadir, il s’agit du réaménagement des espaces extérieurs et intérieurs, la réfection des gradins, des vestiaires et des sanitaires ainsi que la mise à niveau des installations techniques (éclairage, installations électriques, contrôle d’accès, etc.). Inauguré en octobre 2013, le Grand stade d’Agadir compte déjà à son actif des événements internationaux majeurs, tels que la Coupe du monde des clubs organisée en 2013. Avec une capacité de 42.000 places, ses travaux de rénovation connaîtront deux étapes : une première en prévision de la CAN 2025, et une seconde en vue du Mondial 2030.

Pour le projet de rénovation du stade de Fès, il prévoit la suppression de la piste d’athlétisme, en vue de construire de nouvelles tribunes, pour une capacité de 10.000 places supplémentaires. Ces changements permettront d’en porter la capacité totale à 46.000 places. Construit dans les années 90, le Complexe sportif de Fès est doté actuellement d’une capacité de 35.600 places.

Par ailleurs, le Grand stade de Marrakech sera également mis aux normes de la CAF pour la CAN 2025 et de la FIFA pour le Mondial 2030. D’une capacité de 42.000 places, il pourra également accueillir des matchs de groupe ou des matchs éliminatoires de la Coupe du monde. Les travaux de rénovation s’effectueront en deux phases également, avant et après la CAN 2025. Ils concerneront les vestiaires, les gradins, les stades annexes et l’éclairage.

Coupe du monde : effet d’accélération du Tunnel Maroc-Espagne

Le rêve de relier le Maroc et l’Espagne, et par conséquent l’Afrique et l’Europe sous les eaux du détroit de Gibraltar, deviendra probablement réalité avec l’organisation de la Coupe du monde 2030. Ce projet de tunnel ferroviaire fait l’objet actuellement d’une nouvelle étude sismique sur six mois, afin d’évaluer la faisabilité de cette infrastructure qui pourrait transformer les échanges entre l’Europe et l’Afrique. Le gouvernement espagnol a commandé une étude sismique pour explorer les conditions géologiques du site.

Cette enquête sera menée à l’aide de quatre sismomètres de fonds marins, qui fourniront des données détaillées sur l’activité tectonique de la région. TEKPAM Ingeniería a été choisie pour cette mission, dotée d’un budget de 486.420 euros.

Ce travail, supervisé par le Real Instituto y Observatorio de la Armada espagnole, marque une étape majeure dans ce projet. Les résultats pourraient lever les incertitudes qui pèsent depuis des années sur la faisabilité technique du tunnel.

Pour la première fois, les décideurs disposeront de données actualisées pour évaluer si ce mégaprojet est compatible avec les contraintes géologiques uniques du détroit. Les estimations les plus récentes prévoient que cette liaison sous-marine pourra accueillir 12,8 millions de voyageurs par an, tout en assurant le transit de 13 millions de tonnes de marchandises.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO