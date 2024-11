Casablanca : le parking sous-terrain triangle des hôtels ouvre ses portes (PHOTOS)

Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures urbaines et en réponse aux aspirations de ses citoyens et visiteurs, la Société de Développement Local (SDL) CASABLANCA BAÏA, sous l’égide de la commune de Casablanca, annonce l’ouverture officielle du parking sous-terrain Triangle des Hôtels.

Cet équipement de stationnement moderne, réalisé sous la supervision du Conseil de la Ville, sera accessible au public à partir du Samedi 30 Novembre 2024. Un projet au cœur de la modernisation urbaine conçu et réalisé par la Société de Développement Local (SDL) Casablanca Transport, ce projet ambitieux représente un investissement de 180 millions de dirhams.

Situé stratégiquement entre le Boulevard Zaid Ouhmo et l’Avenue des FAR, ce parking offre une capacité totale de 551 places sur deux niveaux souterrains, chacun s’étendant sur 8 000 m². Au-delà de son rôle fonctionnel, le projet intègre également un espace public de 12 000 m² en surface, pensé pour s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain.

Les accès, équipés de systèmes de signalisation modernes, permettent une gestion fluide de la circulation. Des équipements à la pointe de la technologie Le parking du Triangle des Hôtels répond aux normes internationales en matière de qualité et de sécurité. Doté de caméras de surveillance et de programmes d’autogestion de nouvelle génération, il garantit une expérience utilisateur optimale. Cette infrastructure de pointe contribue à résoudre les problématiques de stationnement et de mobilité dans une ville en pleine expansion.

Un engagement pour une mobilité durable. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large définie par le Plan d’Action Communal (PAC), qui vise à moderniser les infrastructures de la ville, renforcer son attractivité touristique et améliorer les conditions de mobilité. Dans cette optique, deux autres parkings souterrains verront le jour, respectivement au Parc de la Ligue Arabe et à la Place des Nations Unies.

Avec l’ouverture de cet équipement, Casablanca réaffirme sa volonté d’offrir à ses habitants et visiteurs des solutions modernes et durables pour répondre aux défis de la vie urbaine.