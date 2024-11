L’iconique chewing-gum Bubbaloo est de retour

Au grand bonheur des amateurs des parfums fruités et des saveurs intenses, Bubbaloo fait son retour sur le marché marocain. L’iconique bubble gum à bulle des années 80 adopte une nouvelle identité et un nouveau slogan totalement en phase avec les goûts et les styles de la génération Z.

« Nous avons choisi de célébrer comme il se doit le retour tant attendu de Bubbaloo sur le marché marocain », a déclaré Hind Fakhour, de Mondelēz International. « Nous sommes incroyablement fiers de faire revivre à différentes générations des émotions antérieurs, tout en intégrant les codes linguistiques et comportementaux de la nouvelle génération », poursuit Hind Fakhour.

Bubbaloo est disponible dans les commerces avec les saveurs Fraises et Tutti Frutti,au prix conseillé de 1 Dhs.