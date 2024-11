Bourita: «L’UE doit défendre son partenariat avec le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

«Le Royaume du Maroc attend de l’Union européenne (UE) qu’elle prouve son engagement envers le partenariat par les actes et non les paroles », a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de sa rencontre avec le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi, Bourita a souligné que la visite du responsable européen intervient à un moment où le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne « traverse une étape charnière » qui exige de l’Union de prouver son engagement en faveur de ce partenariat à travers des actes et non des paroles.

Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de confirmer que les déclarations formulées à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes sur l’importance de ce partenariat doivent être concrétisées sur le terrain.

Bourita a fait observer, à cet égard, que l’UE doit « cimenter son partenariat avec le Maroc et le défendre contre le chantage et le harcèlement juridique et économique », notant que « le Maroc s’attend à voir la réponse de l’UE à ces provocations, à travers les mesures et les politiques qu’il prendra face à cette réalité.

Et de relever l’existence « d’actions qui contredisent effectivement l’engagement de l’UE envers le partenariat avec le Maroc », ajoutant que le Royaume « attend des propositions et des mesures pratiques à même de répondre aux interrogations et défis auxquels fait face ce partenariat ».

Le ministre a relevé que « la balle est désormais dans le camp de l’UE pour qu’elle trouve des solutions », rappelant que la position du Maroc est claire et puise ses fondements dans le Discours Royal à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le roi Mohammed VI a affirmé que « les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale ».

Il a ajouté que l’engagement du Maroc envers son partenariat et sa relation avec l’Union européenne « ne se fera pas à n’importe quel prix », affirmant que « pour le Maroc, il ne peut y avoir, en aucun cas, de compromis au détriment des lignes rouges » tracées par le Royaume.

« Autant le Maroc est attaché à ce partenariat, autant il s’attend à un engagement concret de la part de l’Union européenne pour le traduire dans les faits », a dit Bourita.

Et de conclure que le Maroc aspire à voir, « dans les semaines et mois à venir, des preuves tangibles concernant ce partenariat ».

