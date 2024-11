Intoxications alimentaires: les autorités ferment un snack dans la province d’Agadir

Les autorités de Biougri, dans la province d’Agadir, a fermé un snack suite à l’intoxication alimentaire dont plusieurs personnes ont été victimes mercredi.

Treize clients, souffrant de douleurs abdominales, de nausées, de migraines et de vomissements, ont été admis à l’hôpital Mokhtar Soussi, à Chtouka Ait Baha, après y avoir consommé des sandwichs.

Selon une source de Le Site info, les victimes ont subi les examens médicaux nécessaires avant de quitter l’établissement hospitalier, précisant que leur état de santé est stable et ne suscite pas d’inquiétude.

Par ailleurs, une commission a été dépêchée dans le snack et a pris des échantillons des aliments consommés pour réaliser des analyses et déterminer les causes de l’intoxication.

H.M.