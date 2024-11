Eau potable à Amgrew : l’ONEE inaugure sa 12e station de dessalement au Maroc

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a achevé un projet stratégique visant à sécuriser l’alimentation en eau potable du village de pêcheurs Amgrew, dans la province de Tarfaya, grâce à une station de dessalement d’eau de mer. Ce projet représente la 12e station de dessalement mise en place par l’ONEE, dont dix sont situées dans les provinces du Sud.

Doté d’un budget d’environ 26,1 millions de dirhams, financé conjointement par l’ONEE et le Conseil Régional de Laâyoune Sakia El Hamra, le projet comprend plusieurs infrastructures essentielles. Il s’agit notamment d’un forage d’eau de mer avec un débit de 1 037 m³ par jour et d’une station de dessalement capable de produire 432 m³ d’eau potable par jour. Le dispositif inclut également des réservoirs de stockage d’eau brute et traitée, un poste de transformation de 250 KVA, une conduite de rejet sur un linéaire de 700 mètres, et un réservoir surélevé de 250 m³ pour assurer un approvisionnement fiable en eau potable.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud, signé devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En garantissant un accès durable à l’eau potable, cette station de dessalement contribue non seulement à l’amélioration des conditions de vie des habitants du village d’Amgrew, mais également au soutien du développement socio-économique de la région.