Décès de Hassan Akesbi: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien joueur de la sélection nationale de football, feu Hassan Akesbi.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de feu Hassan Akesbi, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches, ses amis et ses fans ainsi qu’à sa grande famille sportive nationale, Ses vives condoléances et Ses sentiments de compassion suite à la perte d’une personnalité sportive pionnière, ayant tôt contribué au rayonnement du football marocain depuis les années 50 du siècle dernier, avec une performance impressionnante qui lui a valu une place de choix dans les annales des meilleurs buteurs à l’échelle tant nationale qu’internationale.

Partageant la peine des membres de la famille du défunt suite à cette perte affligeante, la volonté divine étant imparable, le roi S’est remémoré les vertus du regretté, connu pour ses hautes qualités morales, son patriotisme sincère et son esprit sportif élevé, autant de vertus qui l’érigent en exemple pour les générations de jeunes joueurs marocains et en source de dévouement et de performance dans les rangs des clubs nationaux et internationaux, notamment européens.

Le Souverain implore le Très-Haut d’accorder aux membres de la famille du défunt patience et réconfort, d’entourer le regretté de sa Sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les services louables rendus au sport marocain et à sa patrie. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons », véridique est la Parole de Dieu.

S.L.