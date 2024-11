Naciri-Bioui: nouvelle décision de la justice

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Ain Sebaâ a reporté ce vendredi le procès de Said Naciri, l’ancien président du Wydad, et Abdenbi Bioui, le président de la région de l’Oriental, impliqués dans l’affaire «Escobar du désert». La prochaine audience est prévue le vendredi 22 novembre 2024.

Ce report a été décidé à cause de la grève observée par les avocats dans les différents tribunaux du Royaume.

rappelons que les résultats de l’examen des enquêtes réalisées ont conduit à la présentation par le ministère public d’une requête au juge d’instruction afin de mener une enquête avec les suspects pour soupçon de commission, par chacun d’elles, des actes qui leur sont reprochés par la loi et dont leur qualification légale concerne globalement plusieurs crimes.

Il s’agit de la participation à un accord pour la détention des drogues, leur commercialisation, leur transport, leur exportation et leur tentative d’exportation, la corruption et falsification d’un document officiel, l’exercice direct d’une activité de contrôle attentatoire à la liberté personnelle et individuelle en vue de satisfaire des caprices personnels, l’obtention, sous la contrainte, de documents attestant d’actes et de décharges, la facilitation de la sortie et de l’entrée de Marocains vers et depuis le territoire marocain de manière régulière dans le cadre d’une bande, ainsi que de l’accord et de la dissimulation d’objets obtenus suite à un délit.

