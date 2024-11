Casablanca: un individu sème la terreur à l’hôpital Sidi Moumen

Par LeSiteinfo avec MAP

Un agent de police, affecté à l’hôpital Sidi Moumen à Casablanca, a été contraint de faire usage de son arme de service, jeudi soir, afin de neutraliser un délinquant, qui menaçait à l’aide d’une arme blanche le personnel de cet établissement de santé, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le suspect, un multirécidiviste, menaçait le staff médical et administratif de l’hôpital avec deux armes blanches, contraignant l’agent de police, chargé de la sécurisation du service des urgences, à recourir à son arme de service, indique la même source, ajoutant que le mis en cause a été blessé aux membres inférieurs après avoir refusé d’obtempérer et opposé une violente résistance.

Le prévenu a été placé en garde à vue sous surveillance médicale à l’hôpital, dans l’attente de l’ouverture de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cet acte criminel, conclut la même source.

S.L.