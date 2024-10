Casablanca: un boucher s’exprime sur l’importation des viandes rouges (VIDEO)

Abdeljalil El Anssani, un boucher à Casablanca, a indiqué que les viandes rouges n’ont pas encore été importées de l’étranger malgré l’autorisation émise par le Bureau National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA).

Dans une déclaration à Le Site info, il a indiqué que l’importation entraînera une baisse de prix et permettra à toutes les catégories socio-professionnelles de s’en procurer. «Les bouchers ne sont pas contre l’importation qui est désormais nécessaire. L’offre en cheptel a en effet reculé à cause de la sécheresse et du retard de pluies. Aujourd’hui, le kilo de viande a atteint 120 dirhams. Plusieurs ménages aux revenus modestes ne peuvent donc plus s’en acheter. Aujourd’hui, l’importation est la seule solution pour équilibrer le marché», a précisé notre source.

Rappelons que selon le document reçu par le Site Info, la liste des pays autorisés à exporter la viande rouge fraîche (congelée ou réfrigérée) d’ovins et de caprins inclut l’Albanie, l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Chili, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la Serbie, Singapour, la Suisse, l’Uruguay, Andorre, la Russie et les États-Unis.

Concernant la viande congelée ou réfrigérée de veaux et de bovins, de nouvelles destinations ont été ajoutées aux pays précédemment cités, à savoir : l’Ukraine, le Brésil et le Paraguay. La décision souligne que « cette liste de pays peut être modifiée en cas de risque sanitaire pour l’homme ou les animaux, pouvant résulter du processus d’importation ».

L’ONSSA a précisé que « toutes les viandes importées doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, ainsi que d’un certificat Halal ».

H.M.