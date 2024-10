Maroc-Turquie: message du roi Mohammed VI à Erdogan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à Erdogan et de davantage de progrès et de prospérité au peuple turc.

Le roi se félicite, à cette occasion, de l’excellence du niveau des relations d’amitié liant le Royaume du Maroc et la République de Türkiye, soulignant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président turc pour le renforcement de la coopération bilatérale constructive à même de répondre aux aspirations des deux pays et peuples frères.

