La ville de Rabat sur son 31 pour la visite de Macron (PHOTOS)

Sur invitation du roi Mohammed VI, Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, effectueront une visite d’Etat au Maroc, du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2024.

A cette occasion, la ville de Rabat s’est mise sur son 31 pour cette visite d’Etat qui reflète la profondeur des relations bilatérales, fondées sur un partenariat enraciné et solide, à la faveur de la volonté commune des deux Chefs d’Etat de raffermir les liens multidimensionnels unissant les deux pays.

En guise de bienvenue, les drapeaux français ont été accrochés dans les principales rues et avenues de la capitale. Aux quartiers Agdal, Hay Riad, Hassan, Souissi ou encore dans le centre-ville, les drapeaux marocains et français flottent côte à côte au niveau des ronds-points et des grandes artères. Ce geste symbolique met en lumière l’amitié entre le Maroc et la France et témoigne d’un accueil chaleureux et d’une hospitalité marocaine envers le président français, qui vient renforcer les liens bilatéraux et explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les deux nations

Pour rappel, voici le programme détaillé de la visite du couple Macron au Maroc :

Lundi 28 octobre 2024

17h30 : arrivée du président Emmanuel Macron et Brigitte Macron à la place du Mechouar. Cérémonie d’accueil officielle.

18h45 – 19h45 : entretien en tête-à-tête du président avec le roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat.

20h00 – 20h30 : cérémonie de signatures d’accords en présence du président et du roi Mohammed VI à la résidence des Hôtes Royaux

Mardi 29 octobre 2024

09h30 : entretien d’Emmanuel Macron avec Aziz Akhannouch, le Chef du gouvernement à la résidence des Hôtes Royaux.

09h40 : entretien du président avec Rachid Talbi El Alami, le président de la Chambre des Représentants à la résidence des Hôtes Royaux.

09h50 : entretien du président avec Mohamed Ould Errachid, le président de la Chambre des Conseillers à la résidence des Hôtes Royaux.

10h15 : moment de recueillement d’Emmanuel Macron et de Brigitte Macron au Mausolée Mohammed V en présence de Mohamed Yacoubi, Wali de la région Rabat-Salé et Gouverneur de la Région de Rabat.

11h10 : discours du président de devant le Parlement.

12h30 : déjeuner d’Emmanuel Macron et de Brigitte Macron autour d’une délégation culturelle franco-marocaine.

14h45 : clôture des Rencontres entrepreneuriales Maroc-France – Secteurs stratégiques d’avenir par le président à l’Auditorium de l’Université Internationale de Rabat.

16h00 : séquence «Gaming» en présence de professionnels français et marocains, tant au plan de l’industrie créative que des joueurs au parvis de l’Université internationale de Rabat.

20h30 : dîner d’État offert par le roi Mohammed VI en l’honneur d’Emmanuel Macron et de Brigitte Macron au Palais royal.

Mercredi 30 octobre 2024

10h20 : échange sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable en Afrique avec des étudiants marocains et africains à la Fondation OCP.

12h45 : discours du président devant la communauté française du Maroc aux Jardins de la Résidence de France.

