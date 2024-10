Le roi Mohammed VI écrit au président d’Autriche

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président fédéral de la République d’Autriche, Alexander Van der Bellen, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à Van der Bellen ses sincères félicitations, ainsi que ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple autrichien.

Le roi se félicite à cette occasion des liens excellents unissant le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, affirmant sa détermination à œuvrer de concert avec le président autrichien pour leur raffermissement, et à consolider la coopération bilatérale dans les divers domaines, au service de l’intérêt commun des deux pays et peuples

S.L