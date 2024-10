L’artiste Ragheb Alama endeuillé (PHOTO)

La star libanaise Ragheb Alama a été endeuillée par la perte de sa sœur aînée, décédée ce jeudi, suite à une crise cardiaque.

Ragheb Alama a tenu à rendre hommage à sa sœur avec des mots émouvants partagés sur son compte officiel sur la plateforme « X ».

« Elle ne prenait aucune décision dans sa vie sans me consulter ! Mon frère, qu’en penses-tu ? Elle était mon amie, ma fille, ma mère et mon ange gardien… Aujourd’hui, elle a pris sa décision sans poser de question et a quitté cette vie sans même que je puisse lui dire adieu dans ces circonstances difficiles ! ».

Ragheb Alama a poursuivi en disant : « Ma sœur aînée, la pieuse et bienveillante Sabiha, est partie au paradis pour retrouver nos parents qu’elle avait tant envie de revoir… Qu’ils reposent en paix. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Que Dieu ait son âme. »

Suite à cette annonce, des messages de condoléances et de soutien ont afflué de la part des amis de Ragheb Alama ainsi que de ses fans sur la plateforme mentionnée.