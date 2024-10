Médecine : Azeddine El Midaoui mettra-t-il fin à la crise des étudiants ?

Les étudiants en médecine et en pharmacie placent leurs espoirs dans le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azeddine El Midaoui, qui a succédé à Abdelatif Miraoui lors du récent remaniement du gouvernement d’Aziz Akhannouch.

Une source du Comité national des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie a déclaré à Le Site Info que les étudiants sont « optimistes » concernant ce changement ministériel « Nous n’avons pas de problème avec le ministre, mais notre principale préoccupation est de voir nos dossiers en suspens résolus rapidement. », précise notre source. Et d’ajouter : « Nous souhaitons reprendre les cours et résoudre les problèmes plutôt que d’aggraver la situation. Nous espérons que le nouveau ministre contribuera à la résolution de la crise. »

Concernant le suivi judiciaire des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie, la source a répondu : « Nous avons confiance dans la justice marocaine et nous voulons un procès équitable pour que la justice nous rende raison. »

Dans un communiqué lié à ce sujet, le Comité national des étudiants en médecine et en pharmacie a souligné que le gouvernement marocain avait battu des records avec plus de 300 jours de grève des étudiants en médecine, qualifiant cela de la plus longue grève étudiante de l’histoire.

Le Comité a également jugé que l’instauration de deux années universitaires en une seule, avec quatre sessions pour chaque semestre de l’année précédente parallèlement aux cours théoriques et pratiques de la nouvelle année, était une situation inédite.