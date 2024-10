Bourita répond à De Mistura : « le Maroc ne négocie pas son Sahara et son intégrité territoriale » (VIDEO)

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a révélé les dernières informations concernant le rapport présenté par l’envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, au Conseil de sécurité.

«Sur le rapport présenté par l’envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, au Conseil de sécurité le 16 octobre, et ce que les médias ont relayé à propos d’une proposition de division du Sahara, je tiens à dire qu’il a effectivement avancé cette idée lors de sa dernière visite au Maroc », souligne Bourita avant d’ajouter : « Lors de la rencontre, le Maroc a réaffirmé sa position claire, conformément aux instructions du roi Mohammed VI, en rejetant cette idée, une position que le Maroc avait déjà exprimée en 2002 en réponse à une proposition similaire de l’ancien secrétaire général James Baker, inspirée par l’Algérie. Le Maroc avait alors réagi clairement en affirmant que cette proposition était à la fois nouvelle et ancienne. »

Bourita a expliqué que « la position du Maroc sur cette proposition n’a pas changé depuis 2002. Le roi a réaffirmé que le Maroc ne négocie ni sur son Sahara, ni sur sa souveraineté sur le Sahara, ni sur son unité nationale. »

Il a ajouté que « le Maroc négocie sur un conflit régional avec un pays voisin qui conteste la souveraineté du Maroc sur son propre territoire. La souveraineté du Maroc et son Sahara marocain n’ont jamais été sur la table des négociations, et ne feront jamais l’objet de compromis ou d’accords. »

Bourita a poursuivi en déclarant : « La délégation marocaine a clairement signifié à M. de Mistura que de telles idées sont inacceptables et totalement hors de propos, et que le Maroc ne les a jamais acceptées, et ne les acceptera jamais, car elles sont en contradiction avec la position de principe du Royaume et celle de tous les Marocains, à savoir que le Sahara est marocain et qu’il fait partie intégrante du territoire national. »

Bourita a conclu en disant : « Puisque Monsieur de Mistura a évoqué ce sujet, il aurait dû nous dire d’où il tient cette idée, qui lui a soufflé cela, et quelles sont les parties qui l’ont encouragé à la présenter. Est-ce son initiative ou bien une proposition suggérée par certaines parties qui l’ont incité à la remettre sur la table ? Et quelles sont les motivations derrière cette idée?».