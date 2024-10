L’acteur marocain Mohamed El Khalfi placé en réanimation

L’acteur marocain Mohamed El Khalfi a été évacué ce vendredi vers une clinique privée de Casablanca après la détérioration de son état de santé.

Contacté par Ghalia, le comédien Said Naciri a indiqué qu’el Khalfi souffre d’anémie et de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui a paralysé ses jambes. «Son état s’est gravement dégradé. Les médecins ont ainsi décidé de le placer en réanimation pour recevoir les soins nécessaires», a-t-il confié.

Naciri a également appelé les Marocains à prier pour lui et à lui rendre visite dans la clinique. «Il a besoin d’un grand soutien lors de cette mauvaise passe. J’espère qu’il va s’en sortir», a ajouté le comédien.

La dernière apparition de Mohamed El Khalfi date de septembre dernier, à l’occasion de l’hommage qui lui a été rendu lors du Festival de Casablanca du film arabe.

El Khalfi avait exprimé sa grande joie et son admiration pour l’accueil chaleureux que lui a réservé la presse marocaine, soulignant que c’était la première fois depuis le début de sa carrière en 1957 qu’il bénéficiait d’un tel intérêt de la part des médias. Il a ajouté que cela lui a confirmé la place importante qu’il occupe dans le cœur de la presse et des Marocains et a remercié les journalistes pour leur soutien. Il a aussi remercié les organisateurs du Festival du film arabe qui ont pensé à lui rendre hommage lors de cette cinquième édition.

Par ailleurs, Mohamed El Khalfi avait pris soin de rassurer son public sur son état de santé, précisant que ses maladies l’empêchent de réaliser son rêve de retrouver la scène.

H.M.