Sahara: le Togo réaffirme son soutien au plan d’autonomie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Togo a réaffirmé, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume pour mettre un terme au différend régional autour du Sahara.

“Le Togo considère que l’Initiative marocaine d’autonomie mérite un soutien clair. En effet, pour mon pays, cette initiative est non seulement conforme au droit international mais également constitue une proposition sérieuse et crédible pour une solution de compromis et définitive à ce différend régional”, a souligné Koffi Akakpo, chargé d’affaires à la Mission permanente de la République togolaise auprès de l’ONU.

Akakpo, qui s’exprimait devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, a indiqué que le plan d’autonomie, qui bénéficie d’une dynamique internationale renforcée de soutien, répond pleinement aux paramètres de la solution politique établis par les résolutions du Conseil de sécurité.

En outre, le diplomate s’est félicité de l’ouverture d’une trentaine de consulats généraux de pays arabes, africains dont le Togo, d’Amérique, d’Asie, à Laâyoune et Dakhla avec pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales qu’offre le Sahara marocain en tant que hub de développement, de stabilité et de rayonnement dans les régions méditerranéenne, atlantique et africaine.

Il a également salué le développement socio-économique au Sahara marocain grâce aux investissements et aux projets mis en œuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Lancé en 2015, ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation des populations et à l’amélioration des indices de développement humain au Sahara marocain, a-t-il dit.

Il a, par la même occasion, salué le plein respect par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara, ainsi que sa coopération pleine et continue avec la MINURSO.

Le diplomate a aussi salué les réalisations remarquables du Maroc en matière des droits de l’Homme, notamment le renforcement du rôle des Commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme à Laâyoune et Dakhla, et la coopération bilatérale avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, les organes de traités et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme.

Le représentant du Togo a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs du Secrétaire général des Nations Unies.

Il a enfin appelé à la reprise rapide du processus des tables rondes selon le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité, invitant toutes les parties à rester engagées tout au long de ce processus en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique et de compromis à ce différend régional tel que recommandé par le Conseil de sécurité.

S.L.