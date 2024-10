Intempéries à Marrakech : dégâts matériels à l’aéroport, les vols maintenus

L’Office National des Aéroports (ONDA) a révélé que les fortes précipitations qui ont touché la ville de Marrakech hier ont causé des dommages importants aux infrastructures de l’aéroport de Marrakech-Ménara.

Dans un communiqué reçu par le site info, l’ONDA a expliqué que ces pluies torrentielles, qui ont dépassé la capacité maximale des systèmes de drainage des eaux de pluie, ont endommagé certains canaux à l’aéroport, provoquant des infiltrations de différentes intensités dans certaines zones du terminal.

Le communiqué précise que les précipitations ont touché les infrastructures et les opérations aéroportuaires, mais n’ont pas eu de répercussions majeures sur le trafic aérien, soulignant que ces conditions météorologiques défavorables ont conduit à la déviation de certaines liaisons aériennes.

L’Office a également affirmé qu’après avoir reçu un bulletin d’alerte de la part de la Direction Nationale de la Météorologie, il a mis en place une cellule de crise, mobilisé des équipes et pris les mesures nécessaires.

L’ONDA tient à rassurer les passagers, les compagnies aériennes et ses partenaires que les infrastructures aéroportuaires et les équipements de navigation aérienne de l’aéroport de Marrakech fonctionnent normalement, et que la gestion du trafic aérien se déroule sans encombre pour les vols au départ et à l’arrivée, ajoute le communiqué.