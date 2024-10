Huile d’olive : le Maroc ouvrira t-il la porte aux importations ?

Il est prévu que les coopératives agricoles marocaines commencent à importer de l’huile d’olive en provenance de l’étranger pour éviter une hausse de ses prix lors de la prochaine saison.

Un groupe de professionnels a confirmé que les prix de l’huile d’olive vont connaître une forte augmentation durant la prochaine saison, en raison de la faible production locale, affectée par la sécheresse et le retard des précipitations.

Un professionnel du secteur a déclaré à Le Site Info que le prix d’un quintal d’olives pourrait atteindre 2000 dirhams, sachant qu’un quintal peut produire environ 16 litres d’huile d’olive. Face à ces données, le Maroc a décidé d’ouvrir la porte à l’importation de ce produit, principalement en provenance d’Europe, notamment d’Espagne.

Fatima Tamni, députée de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), a adressé une question écrite au ministre de l’Agriculture, soulignant que, comme pour d’autres produits de base, les prix de l’huile d’olive continuent d’être exorbitants, atteignant 150 dirhams le litre, un prix sans précédent.

La députée a ajouté qu’au vu de toutes ces crises et de la gestion défaillante par le ministère concerné, l’option d’importation reste envisageable pour faire face à la faible offre et à la forte demande, ce qui pourrait entraîner des déséquilibres similaires à ceux observés lors de l’importation de moutons et de viandes rouges, qui n’ont pas eu d’impact positif sur le citoyen marocain.