Agadir: focus sur la contribution des MRE au développement territorial

Par LeSiteinfo avec MAP

« La contribution des Marocains du Monde au développement territorial », a été au centre d’un colloque national tenu jeudi à Agadir.

Organisée par l’association Migrations&Développement (M&D) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), cette rencontre vise à mettre en lumière et valoriser les initiatives locales en lien avec la migration et le développement, notamment celles développées dans les différentes régions de Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le président du CCME, Driss El Yazami, a souligné que ce conclave met l’accent sur la contribution des MRE dans le processus du développement local, et sur les moyens à même de renforcer les partenariats avec les communes territoriales dans ce domaine.

Les Marocains du monde sont animés d’une forte volonté pour contribuer positivement au renforcement du développement au niveau de leur territoires d’origine dans les différentes régions du Royaume, a-t-il poursuivi, notant que les communes territoriales jouent un rôle primordial en la matière.

Pour sa part, le Directeur du Pôle Coopération et Partenariat de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, Fouad Benmakhlouf, a mis en avant le rôle majeur des MRE dans la promotion du développement territorial, passant en revue les services offerts par la Fondation pour l’accompagnement sur les plans juridique et social des actions et des initiatives menées par les Marocains du monde au niveau de leur régions d’origine dans les différents domaines.

De son côté, le Directeur de l’association Migrations & Développement, Abderrazak El Hajri, a mis l’accent sur l’importance de la consolidation des liens de coopération et de partenariat entre les acteurs locaux (administrations décentralisées, communes territoriales et société civile) et les MRE à même de renforcer davantage le développement territorial, et ce en phase avec les objectifs fixés par la stratégie nationale en faveur des Marocains du monde.

La Cheffe du Programme régional des initiatives de la migration-PRIM- soutenu par l’Agence française de développement et expertise, Paola Chianca a, quant à elle, fait savoir que ce Programme vise à appuyer les acteurs régionaux pour l’appropriation et la mise en œuvre au niveau local des politiques migratoires adoptées par le Maroc, notant ce colloque constitue une occasion idoine pour mettre l’accent sur plusieurs expériences des Marocains du monde au service du développement territorial.

Selon les organisateurs, cette rencontre vise à apporter un éclairage sur les dispositifs existants et les bonnes pratiques et à favoriser la prise de conscience des acteurs locaux sur les défis existants pour l’implication des Marocains du Monde au processus de développement territorial.

Ce colloque s’inscrit dans le projet « Territorialisation des politiques migratoires » mené par l’association Migrations &Développement, dans le cadre du PRIM, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et la wilaya et la région de Souss-Massa.