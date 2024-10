Le zoo d’Aïn Sebaâ ne rouvrira pas de sitôt (VIDEO)

Marouane Rachidi, membre du Conseil de Casablanca, a déploré que plusieurs grands projets de la métropole n’aient pas encore vu le jour, à l’instar du grand théâtre, de la corniche de Ain Sebaâ et du nouveau zoo.

Dans une déclaration à Le Site info en marge de la première séance de la session ordinaire du mois d’octobre du Conseil de la commune, Rachidi a indiqué que le zoo de Ain Sebaâ, à titre d’exemple, ne rouvrira pas de sitôt. «Ils veulent recruter un bureau d’études et débourser encore une bagatelle de 400.000 dirhams pour trouver la société qui prendra en charge la gestion du zoo», s’est-il insurgé.

Et d’ajouter: « Tous les Casablancais attendent impatiemment l’ouverture de ce lieu de divertissement. Malheureusement, ils pourraient devoir patienter encore plusieurs années ».

Rappelons par ailleurs que la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a souligné que le Conseil poursuit, en collaboration avec les différents partenaires, la mise en œuvre de différents projets visant à préparer la métropole pour les grandes échéances.

Rmili a affirmé que l’actuel mandat se caractérise par la réalisation et la mise en œuvre des plus importants chantiers et projets, visant à promouvoir le développement de Casablanca, et à hisser la ville au rang des grandes métropoles.

La présidente du Conseil a particulièrement insisté sur la transformation visible de Casablanca, notant que cette métamorphose urbaine se manifeste notamment par la prolifération d’espaces verts, ainsi que par le développement significatif des infrastructures culturelles.

