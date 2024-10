Fès: une enseignante agressée par le directeur de son école (VIDEO)

Une enseignante a été agressée mardi par le directeur de l’école où elle exerce, à Fès.

Au micro de Le Site info, la sœur de la victime a confié que celle-ci a été grièvement blessée au niveau de la tête, précisant qu’elle a été immédiatement évacuée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. «J’ai alerté les autorités et porté plainte contre le directeur», a indiqué notre source.

Par ailleurs, la sœur de l’enseignante a appelé le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et du sport a intervenir en urgence afin de rendre justice à sa sœur et de sanctionner le mis en cause.

H.M.