Glovo inaugure son nouveau siège social à Casablanca

Glovo Maroc, plateforme technologique de livraison à la demande, a inauguré son nouveau siège social à Casablanca lors d’une cérémonie tenue en présence de Oscar Pierre, CEO et fondateur de Glovo ainsi que des partenaires de la plateforme.

Cet évènement, qui coïncide avec la célébration du 6ème anniversaire au Maroc, était l’opportunité pour Glovo de présenter un rapport d’impact économique et social réalisé par l’institut international Statista, “The Yellow Effect”, qui retrace les accomplissements de la plateforme au Maroc.

« Ces six années de présence au Maroc ont été marquées par de nombreuses réussites, notamment en termes de transformation digitale et de soutien aux entreprises marocaines. Nous avons grandi aux côtés des Marocains, en innovant constamment pour répondre à leurs besoins et en créant un impact économique et social durable sur notre écosystème. Notre engagement pour les années à venir est de continuer à bâtir sur ces fondations solides, en renforçant nos partenariats et en explorant de nouvelles opportunités pour contribuer au renforcement de notre écosystème. » a déclaré Hamza Naciri Bennani, Directeur Général de Glovo Maroc.

Au cours des six dernières années, Glovo s’est imposé comme un acteur clé de la transformation digitale, ouvrant une nouvelle voie de croissance et d’inclusion pour le tissu économique local, tout en révolutionnant les habitudes de consommation des marocains. Le rapport « The Yellow Effect » présenté lors de l’événement, a permis de mettre en lumière le rôle concret que Glovo a joué dans le développement du secteur du commerce et de la restauration ainsi que dans la promotion de l’inclusion digitale et financière.

Selon les données du rapport, en 2023, Glovo et ses partenaires ont généré une valeur économique de 2.64 Milliards de Dirhams au Maroc via la plateforme Glovo. Cette valeur économique générée via la plateforme a permis de sécuriser 8622 opportunités d’emploi équivalents temps plein en 2023, contribuant fortement à la réduction de l’économie informelle et favorisant l’inclusion financière dans les secteurs de la restauration et du commerce mais également dans les secteurs agricoles et industriels grâce à un effet indirect. Aujourd’hui, plus de 5500 coursiers utilisent la plateforme à travers le Royaume pour générer des revenus en toute flexibilité. De plus, ils bénéficient d’une couverture sociale assurée par Glovo, qui comprend une assurance individuelle, des primes en cas de maladie, ainsi qu’un programme de formation et d’apprentissage.

Sur base d’une étude menée auprès de Petites et Moyennes Entreprises du secteur de la restauration et du commerce au Maroc par l’institut Statista, 80% des participants ont déclaré que leur collaboration avec Glovo était essentielle à leur succès, et la majorité ont confirmé que la plateforme a eu un impact essentiel sur leurs ventes et leur croissance.

Lors de l’évènement, Glovo a également mis en avant son engagement en matière de responsabilité sociale. Ces dernières années, Glovo a constamment innové pour mobiliser sa technologie en faveur de diverses causes sociales. En outre, Glovo a permis de lever plus de 2 million de MAD après le séisme tragique d’Al Haouz grâce à l’initiative « Bulle de Donation » et a soutenu bon nombre d’associations dans le cadre de ses campagnes de donations durant les mois de Ramadan; notamment SOS Village d’Enfants, Jood ou encore La Banque Alimentaire. En tant qu’acteur technologique de premier plan, Glovo a également démontré son impact en faveur de l’écosystème des startups marocains avec son programme Tech Catalyst, qui a récemment permis à 8 startups marocaines de bénéficier d’un programme d’immersion sur mesure au siège de l’entreprise à Barcelone.