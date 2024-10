Arabie Saoudite : message de félicitations du roi Mohammed VI au roi Salmane

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, à l’occasion du 10e anniversaire de l’allégeance.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam dans la santé et le bien-être et pour le peuple saoudien dans davantage de progrès et de prospérité.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa Haute considération pour les liens solides de fraternité, d’estime mutuelle et de solidarité agissante unissant les deux pays, réaffirmant Sa ferme détermination à poursuivre l’action commune pour les raffermir davantage et consolider la coopération bilatérale, au service des aspirations et des intérêts communs des deux peuples frères.