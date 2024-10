L’actrice marocaine Naima Lamcharki n’est plus (PHOTOS)

Mauvaise nouvelle pour les fans de Naima Lamcharki. L’actrice marocaine est décédée ce samedi, comme annoncé par sa collègue Bouchra Ahrich.

«Lalla Naima Lamcharki tire sa révérence. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Latifa Raâfat a également annoncé le décès de Naima Lamcharki et exprimé son chagrin suite à cette disparition. «Quelle triste nouvelle. On a perdu une grande dame de la télévision marocaine. Elle a toujours été élégante et professionnelle. Nos sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons », a-t-elle affirmé.

H.M.