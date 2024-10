Décision sur les accords Maroc-UE: ce qu’en pense l’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a souligné vendredi le respect par le gouvernement de son pays de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) concernant les accords agricole et de pêche entre l’UE et le Maroc, tout en défendant le « partenariat stratégique » avec le Royaume du Maroc et la volonté de le maintenir.

Albares a mis en exergue l’importance du partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc pour les deux parties, ainsi que les « bénéfices » qu’il a apportés aux secteurs de la pêche et de l’agriculture.

Le chef de la diplomatie espagnole a souligné l’engagement de son pays envers la stabilité de la relation avec le Royaume, affirmant que le gouvernement espagnol continuera à « travailler avec l’Union Européenne et le Maroc pour préserver et continuer à développer cette relation privilégiée ».

