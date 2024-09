Santé psychique et mentale : une journée d’étude le 05 octobre prochain à Rabat

La Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale, en partenariat avec l’Agence Japonaise pour le Développement et l’Urgence (JADE), organise une journée d’étude le samedi 5 octobre 2024 à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services à Rabat-Salé-Kenitra.

La journée débutera à 9h30 et portera sur le thème : « La culture psychologique : un levier

essentiel pour réaliser la santé psychologique et mentale ».

Cet événement est ouvert à tous les professionnels de la santé mentale, les étudiants en psychologie et en psychiatrie, et toute personne intéressée par la santé mentale. La journée comprendra des présentations d’experts de premier plan en santé mentale qui discuteront de la réponse de la Ligue au récent tremblement de terre du 8 septembre 2023, mettant en évidence le rôle crucial des interventions psychologiques et médicales dans le soutien aux victimes.

La Ligue abordera également les stratégies et les méthodes de soutien psychologique aux victimes, y compris les techniques d’intervention et d’accompagnement dans le processus de rétablissement à long terme. La journée se conclura par une présentation de statistiques et de résumés des interventions de la Ligue sur le terrain.

La journée d’étude sera une occasion précieuse de:

 Se familiariser avec les dernières avancées en matière de pratiques de santé mentale.

 Découvrir comment apporter un soutien efficace aux personnes touchées par un

traumatisme.

 Acquérir des connaissances sur le rôle crucial des professionnels de la santé mentale

dans la réponse aux catastrophes