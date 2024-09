Casablanca: la façade d’un célèbre snack s’effondre, plus de dix blessés (VIDEO)

La façade d’un célèbre snack de gastronomie orientale, sis avenue Zerktouni, près du quartier Bourgogne, à Casablanca, s’est effondrée dimanche.

Selon les informations de Le Site info, 11 personnes, attablées sur la terrasse au moment du drame, ont été blessées à des divers degrés et ont dû être transférées en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins appropriés. Heureusement, aucune mort n’est à déplorer.

Après l’effondrement, les autorités, alertées, se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Les internautes, de leur côté, ont appelé, à identifier les causes de cet effondrement et à sanctionner toute personne responsable de cette tragédie.

H.M.