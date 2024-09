Aérien : Ryanair lance la ligne directe Marrakech-Milan

Ryanair, la compagnie aérienne numéro 1 en Europe, a annoncé aujourd’hui (le 19 septembre) une nouvelle ligne entre Marrakech et Milan Malpensa, qui opérera quatre fois par semaine à partir d’octobre 2024 dans le cadre du programme hiver 2024 de la compagnie.

La nouvelle ligne Marrakech – Milan Malpensa de Ryanair est déjà disponible à la réservation sur Ryanair.com.

« Ryanair est ravie d’offrir encore plus de choix et de valeur à nos citoyens/visiteurs marocains avec l’ouverture de notre nouvelle ligne Marrakech – Milan Malpensa pour l’hiver 2024. Avec cette dernière addition à notre programme hiver 2024, Ryanair continue d’apporter plus de trafic, de connectivité et des tarifs plus bas que toute autre compagnie aérienne en Europe», souligne Elena Cabrera, chargée de communication chez Ryanair.