Manal Benchlikha dévoile le sexe de son bébé (VIDEO)

Manal Benchlikha a révélé, le weekend dernier, le sexe de son premier bébé lors d’une «gender reveal» tenue en petit comité.

La chanteuse et son mari ont appris qu’ils allaient être les heureux parents d’une petite fille après avoir coupé le gâteau et découvert que la crème à l’intérieur était rose. Le couple et leurs amis, aux anges, n’ont pas pu retenir leurs larmes et ont immortalisé le moment.

Manal Benchlikha a d’ailleurs partagé la vidéo sur son compte Instagram et a écrit : « Le plus beau cadeau d’anniversaire dont je n’ai jamais rêvé et la meilleure famille que j’aurais pu demander. Hamdoullah ».

En commentaires, les fans de l’artiste ont exprimé leur bonheur suite à cette heureuse annonce et ont présenté leurs sincères félicitations au couple.

