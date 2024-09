Rendez-vous pour le visa Schengen: TLScontact déclare la guerre aux intermédiaires

A partir de ce mercredi 18 septembre, TLScontact, spécialisée dans les services consulaires et le traitement des visas, déclare la guerre aux intermédiaires. Un nouveau système, concernant les premières demandes de visas en particulier, a en effet été lancé à Rabat et vise à vérifier l’identité du demandeur par appel vidéo afin d’assurer «un accès juste et équitable aux rendez-vous».

Dans un communiqué, l’entreprise invite les demandeurs à déposer une demande de visa sur le site France-visas et de s’inscrire sur la plateforme TLS Contact. Par la suite, le demandeur recevra un appel vidéo, lors duquel il présentera son passeport, afin de vérifier son identité. Lorsque le résultat de la vérification est confirmé, le rendez-vous sera accordé au demandeur qui recevra un mail avec la date et l’heure du rendez-vous.

Le prestataire indique également que la demande de visa sera conservée pendant 45 jours, lors de laquelle un rendez-vous sera fixé. Le demandeur devra toutefois soumettre une nouvelle demande au cas où il ne reçoit aucune réponse à ce sujet.

Rappelons que BLS International, chargée du traitement des visas et des services consulaires, avait également annoncé qu’elle mettrait en place de nouvelles mesures pour faire face aux défis rencontrés par les citoyens marocains demandant des visas pour entrer sur le territoire espagnol.

Une source de Le Site Info a révélé que l’entreprise s’engageait dans un processus de réservation juste et transparent, ajoutant que ces mesures visent à garantir un accès équitable aux demandeurs de visa espagnol, notamment ceux cherchant à rejoindre des membres de leur famille ou à poursuivre des études en Espagne.

A noter qu’un groupe de citoyens marocains a organisé, en août dernier, une manifestation devant le consulat d’Espagne pour protester contre les retards dans l’obtention des rendez-vous visas. Les Marocains concernés ont exprimé leurs difficultés pour obtenir des rendez-vous pour les visas en raison des « intermédiaires ». Les intervenants ont révélé que de nombreux citoyens souffrent des retards dans l’obtention des rendez-vous pour les visas, notamment les étudiants ou les personnes ayant des engagements professionnels ou médicaux.

