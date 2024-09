Huawei dévoile sa nouvelle gamme de produits innovants le 19 septembre.

Avec Techtember au coin de la rue, il y a beaucoup de nouveaux gadgets à découvrir. Huawei se prépare pour un lancement de produit très attendu le 19 septembre, avec une série de produits innovants.

Un lancement qui englobe , des objets connectes et des tablettes.

Tout le monde est impatient de voir ce que Huawei a en réserve, parmi le large éventail de choix disponibles avec des attentes élevées pour des fonctionnalités innovantes et des technologies de pointe pour leur prochain achat d’appareil intelligent.

Une nouvelle série HUAWEI WATCH GT à l’horizon ?

L’un des points forts de la prochaine cérémonie de lancement est l’anticipation de la série HUAWEI WATCH GT 5. La nouvelle série devrait présenter le système « TruSense » de HUAWEI récemment dévoilé, qui promet d’améliorer le suivi de la santé et de la forme avec des données plus précises et complètes. Lancé en août dernier, le système TruSense de HUAWEI prend également en charge les fonctions liées à la santé émotionnelle, un changement potentiel dans la technologie portable. Et il y a des spéculations que la nouvelle série HUAWEI WATCH GT 5 intégrera cette fonctionnalité.

En matière de design, la nouvelle série HUAWEI WATCH GT 5 devrait donner la priorité à la mode et à la polyvalence. Les internautes sur les réseaux sociaux de Huawei ont fait allusion à des designs géométriques aux arêtes vives fabriqués à partir de matériaux haut de gamme, comme l’alliage de titane métallique et la céramique blanche, promettant un design élégant et innovant.

Le prochain swing pour l’ultime

Une autre sortie prévue est la nouvelle édition de HUAWEI WATCH Ultimate, qui, basée sur des teasers, devrait introduire des fonctionnalités axées sur le golf. Cela arrive à un moment où il y a une demande croissante d’objets connectes avec des fonctionnalités spécialisées adaptées aux loisirs et aux activités de fitness des utilisateurs. Les adeptes ont également offert un aperçu de la conception du cadre bicolore.

Tensiomètre de nouvelle génération

Selon les rumeurs, la prochaine génération de tensiomètres sera lancée sous la forme de HUAWEI WATCH D 2, suite à des teasers sur les réseaux sociaux de Huawei. Huawei a suggéré d’étendre les capacités de suivi de santé lors du lancement du système TruSense de HUAWEI, les médias indiquant qu’il pourrait introduire l’ABPM (surveillance de la pression artérielle ambulatoire) dans ses appareils portables. Cela pourrait en faire la première montre intelligente au monde à prendre en charge la surveillance dynamique de la pression artérielle, un changement de jeu pour les utilisateurs préoccupés par leur santé et leur pression artérielle.

La dernière sortie majeure dans ce domaine a été la HUAWEI WATCH D en 2021, certifiée CE médicale et saluée pour ses capacités de mesure de la pression artérielle.

Une mise à jour de la série « MatePad »

Huawei a continuellement développé et lancé une gamme impressionnante de tablettes révolutionnaires. Deux nouvelles tablettes devraient voir le jour lors du lancement, les HUAWEI MatePad Pro et HUAWEI MatePad12 X. L’amélioration notable du HUAWEI MatePad Pro est l’ajout de l’écran Tandem OLED PaperMatte, qui offre des propriétés antireflet, apaisantes, une écriture sur papier et des améliorations de performance à tous les niveaux. En outre, une mise à niveau du clavier HUAWEI Glide est attendue, ce qui pourrait apporter une conception de stockage de stylet innovante avec une connectivité transparente.

Le HUAWEI MatePad12 X est censé être une tablette axée sur la productivité pour les jeunes utilisateurs, avec un vernis perlé chatoyant et des coloris pastel élégants. On s’attend à en entendre plus pendant le lancement de septembre.