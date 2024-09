Maroc: pourquoi les prix des carburants refusent de baisser ?

Khalihenna El Kerch, représentant de la Confédération démocratique du travail (CDT) à la chambre des Conseillers, a critiqué la hausse continue des prix des carburants au Maroc alors que les cours mondiaux des produits pétroliers a considérablement reculé.

Dans une question écrite adressée à la ministre de l’Economie et des finances Nadia Fettah, El Kerch a indiqué que le prix du baril est actuellement de 76 dollars. «Pourtant, les prix de l’essence et du gasoil poursuivent leur flambée dans le Royaume, ce qui provoque l’indignation des Marocains, surtout ceux aux revenus modestes», s’est-il insurgé.

Le syndicaliste a également souligné que les prix des carburants, selon des experts, ne devraient pas dépasser actuellement 10,23 dirhams pour le gasoil et 11,58 dirhams pour l’essence. «La baisse des cours mondiaux ne se reflète pas malheureusement sur les tarifs des carburants au Maroc», s’est désolé El Kerch.

Il s’est ainsi interrogé sur les causes de la flambée des prix de l’essence et du gasoil et sur les mesures prévues par le ministère de tutelle pour sanctionner les compagnies pétrolières qui profitent de la situation en l’absence de contrôles.

H.M.