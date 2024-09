Tanger : il coupe l’électricité sur un boulevard et se fait arrêter

Les forces de l’ordre de la zone de Beni Makada à Tanger ont arrêté mardi, une personne âgée de 18 ans, suspectée d’être impliquée dans l’incitation à endommager des installations publiques et à couper délibérément l’alimentation électrique afin de mettre en danger la sécurité des citoyens et des usagers de la route.

Les services de veille numérique de la police nationale avaient détecté une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, montrant une personne incitant et procédant à la coupure de l’alimentation électrique des lampadaires dans la rue, créant ainsi un danger pour les citoyens et les usagers de la route, et entraînant une panne d’éclairage dans plusieurs ruelles d’un quartier de Tanger. Les recherches et enquêtes menées ont permis d’identifier le suspect, qui a été arrêté à Tanger.

Le suspect a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de clarifier toutes les circonstances et les détails de cette affaire, ainsi que pour déterminer les véritables motivations derrière ces actes criminels.