Taroudant: où en est la reconstruction post-séisme ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Une rencontre de communication s’est tenue, lundi au siège de la province de Taroudant, autour de l’état d’avancement de l’opération de reconstruction au niveau des collectivités territoriales les plus touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Cette réunion a été l’occasion de présenter le bilan de l’opération de reconstruction des zones touchées par le séisme au niveau de 57 communes (1.604 douars de la province), où de grands efforts ont été déployés par les différents intervenants pour accélérer l’opération de reconstruction des logements endommagés, en mettant à disposition les documents nécessaires requis pour constituer les dossiers de demande des permis de construire, conformément au cahier des charges relatif à cette opération.

L’opération de reconstruction post-séisme dans la province de Taroudant a concerné, jusqu’au 8 septembre 2024, 14.978 bénéficiaires (14.246 permis de construire délivrés), tandis que l’opération de déblaiement des décombres des logements démolis a porté sur 13.430 maisons.

Il s’agit également de 13.260 chantiers de construction ouverts, 11.160 chantiers implantés et de 4.093 fondations réalisées (2ème tranche), ainsi que 1.455 logements ayant fait l’objet de réhabilitation (3ème tranche).

S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général de la province de Taroudant, Abdelhamid Najim, a souligné que les services concernés déploient d’énormes efforts pour examiner les solutions appropriées et adéquates pour 776 logements situés dans des zones inconstructibles et exposées aux aléas naturels tels que les chutes de pierres, l’érosion des sols et les inondations.

Dans cette lignée, il a noté qu’un projet relatif au relogement sera mis en œuvre, au profit des habitants des douars situés dans des zones dangereuses, à savoir « Tadarat » de « Madit » relevant respectivement des communes de « Tikouka » et de « Tessrat ».

Afin de faciliter le processus de reconstruction dans les zones impactées par le séisme, Najim a fait savoir qu’un comité provincial incluant les départements ministériels chargés de la reconstruction a été mis en place, en vue d’assurer le suivi et la coordination entre les différentes parties prenantes, y compris les ingénieurs, les bureaux d’études, les entreprises de déblaiement des décombres et les entreprises de construction.

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité d’une coordination étroite avec les autorités locales pour déterminer les besoins et la nature des interventions sur le terrain.

S’agissant des artisans touchés par le séisme d’Al Haouz, le responsable a précisé que quelque 892 artisans ont été recensés au niveau de la province, dont 442 ont déposé un dossier de demande du soutien, et 181 ont reçu un soutien financier, qui s’élève à plus de 5,14 millions de dirhams (MDH), en vue de remettre en état les ateliers endommagés, faisant savoir que les artisans restants bénéficieront du soutien selon les groupes et sur des étapes après étude de leurs dossiers.

Concernant les commerçants impactés par le séisme, un total de 587 commerçants ont été dénombrés par la Délégation régionale de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les autorités locales.

Il s’agit des commerçants propriétaires des magasins ayant subi un effondrement total ou partiel, des magasins présentant des fissures et ceux ayant occasionné un dommage matériel. La liste des commerçants concernés a été transmise aux services centraux du ministère de l’Industrie et du Commerce pour procéder à une expertise technique.

Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’état d’avancement de l’opération de déblaiement des édifices publics et des logements effondrés lors du séisme, ayant concerné, jusqu’au 29 août 2024, 50 établissements scolaires au niveau de la province, avec un coût estimé à 4 MDH, en plus de 6.022 logements et six bâtiments administratifs.

En outre, cette réunion a été marquée par une présentation axée sur les mesures prises au niveau de la province concernant la réhabilitation de la route nationale n°7, d’une longueur de 8 km (1er tronçon) reliant les communes de « Tizi N’tasset » à « Tafougalet », dont le taux d’avancement des travaux a atteint 15%, pour une enveloppe budgétaire de 101 MDH, tandis que le second tronçon (22 Km) reliant ces deux communes a atteint 5% (178 MDH).

Cette réunion de communication s’est déroulée en présence des élus locaux et de représentants des services décentralisés concernés par l’opération de reconstruction dans plusieurs communes de la province de Taroudant impactées par le séisme d’Al Haouz.

S.L.