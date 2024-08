Intempéries de Tinghir : les victimes dédommagées par le gouvernement ?

L’Association Tirsal pour la Famille, la Solidarité et le Développement Durable a appelé le gouvernement à évaluer les dommages subis par les agriculteurs dans les différentes communes de la province touchées par les récentes pluies, notamment dans les zones montagneuses qui ont subi des dégâts sans précédent (Ouseks, Missmrir, Amoukr-Tidrit, et Ait Sdrat le Mont).

L’association a également demandé la visite du ministre de l’Agriculture, du Développement rural, des Eaux et Forêts dans la région.

Dans un communiqué dont le Site Info a obtenu une copie, l’association a demandé aux autorités compétentes d’envoyer des équipes pour évaluer l’ampleur des dégâts agricoles dans la région et de fournir un soutien rapide pour la réparation des terres cultivées.

Elle a également demandé une compensation financière aux personnes touchées dans le cadre du Fonds de prévention des inondations et de la Stratégie « Génération Verte 2020-2030 ».

L’association a critiqué ce qu’elle considère comme une « faible » performance du conseil communal de Missmrir, qui, comme d’autres communes voisines, n’a pas pris l’initiative de se tourner vers les institutions soutenant les programmes de protection contre les inondations dont ont bénéficié certaines communes urbaines et rurales de la province au cours des deux dernières années.

Elle a exprimé son étonnement face à l’absence de projets de construction de barrages dans les grands cours d’eau des communes de Missmrir (Ouseks, Ergis, Anmeter, Tamsint, Tidrit…) dans le programme national de l’eau, qui a bénéficié d’un budget de plus de 150 milliards de dirhams après révision en 2023, sur instructions royales.

L’association a insisté sur l’importance de lier la responsabilité à la reddition de comptes dans la gestion des affaires locales et de programmer les diverses institutions de gouvernance, tout en évaluant les performances des institutions publiques.

Elle a également souligné la nécessité de programmer des projets d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique, et de trouver rapidement une solution mécanique pour le cours d’eau d’Ouseks afin de garantir la continuité des activités agricoles et de limiter la migration climatique qui augmente dans cette région agricole dont les produits de haute qualité arrivent sur les marchés internationaux.