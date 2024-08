L’artiste Manal Benchlikha donne une bonne nouvelle à ses fans (PHOTO)

« Manal Benchlikha est-elle enceinte ? » C’est la question que se posaient récemment de nombreux internautes après sa performance à Tétouan lors du festival « Voix de Femmes ».

Lors du concert, la chanteuse était vêtue d’une robe traditionnelle ample, et son ventre était légèrement gonflé, ce qui a conduit certains à supposer qu’elle pourrait être enceinte et tentait de le dissimuler, surtout qu’elle est restée calme tout au long de l’événement et n’a pas dansé comme à son habitude lors de ses précédents spectacles.

Suite à la diffusion de cette rumeur, Manal Benchlikha a décidé de révéler la vérité et de confirmer sa grossesse, qu’elle avait gardée secrète pendant plusieurs mois. Elle a partagé des photos sur son compte Instagram personnel pour annoncer la nouvelle.

Accompagnant les photos d’un message, la chanteuse a exprimé sa joie d’attendre son premier enfant, en écrivant : « Imaginez aimer quelqu’un tellement fort, que Dieu crée un mélange de deux âmes en une petite merveille. Nous sommes prêts à vivre ce chapitre précieux de notre vie. »