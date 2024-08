Marrakech : réduction du débit d’eau dans plusieurs quartiers

La Régie indépendante de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA) a annoncé des perturbations programmées dans l’approvisionnement en eau potable pour les citoyens, prévues pour vendredi prochain.

Dans une annonce, l’agence a précisé que ces perturbations sont programmées pour le vendredi 23 août 2024, de minuit à cinq heures du matin. Pendant cette période, le débit d’eau sera réduit ou parfois coupé dans certains cas. Les zones concernées par ces changements incluent les quartiers Azli, le quartier industriel, la résidence Iziki 1, le douar Iziki et l’entreprise de boissons gazeuses Azli Sud.

L’agence a expliqué que ces perturbations font partie des efforts continus pour améliorer la qualité du service d’eau potable, avec des travaux de raccordement et de maintenance du réseau. Elle recommande aux citoyens de prendre les précautions nécessaires et précise qu’il est possible que l’approvisionnement soit rétabli avant l’heure indiquée dans l’annonce, sans préavis.