Anthony Hopkins est à Ouarzazate (PHOTOS)

Anthony Hopkins est actuellement à Ouarzazate, au Maroc. Sur son compte Instagram, la superstar a posté une photo de lui, tenant un chat dans ses bras, et d’autres portraits de chats. «De Ouarzazate, au Maroc, avec tout mon amour», a écrit Hopkins.

En commentaires, plusieurs Marocains ont exprimé leur fierté et tenu à souhaiter la bienvenue à Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins est un acteur gallois, né le 31 décembre 1937, reconnu mondialement pour ses performances puissantes et variées. Il a débuté sa carrière sur scène avant de percer au cinéma, où son rôle le plus emblématique reste celui de Dr. Hannibal Lecter dans « Le Silence des Agneaux » (1991), qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur. Parmi ses autres rôles notables, on trouve « The Remains of the Day » (1993), « Nixon » (1995), et « The Father » (2020), pour lequel il a remporté un deuxième Oscar. En plus d’être acteur, Hopkins est également compositeur et peintre. Anobli en 1993, il reste une figure influente du cinéma mondial.

H.M.