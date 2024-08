Glissement de terrain sur la corniche de Rabat: les responsables se mobilisent

Suite à un glissement de terrain, des trous et des fissures s’étaient formés récemment sur la corniche de Rabat, dans le quartier Yaacoub El Mansour.

Les habitants de Rabat, surtout ceux qui sont habitués à cette corniche, ont ainsi adressé des correspondances et des plaintes à la commune, appelant les responsables à intervenir en urgence pour réparer les dégâts et éviter que des drames ne se produisent. La commune a ainsi réagi positivement aux doléances des Rbatis et a immédiatement entrepris des travaux de réaménagement afin de leur permettre d’y pratiquer leur activité sportive et profiter de la beauté de la mer.

Rappelons que le militant associatif Abdelali Rami avait publié, sur sa page Facebook, des photos des dégâts provoqués par le glissement de terrain et écrit: « Ce n’est pas dû à un tremblement de terre. Mais ces photos représentent la réalité de la corniche de Yaacoub El Mansour, à Rabat».

H.M.