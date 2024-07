DGSN: des trafiquants de drogue interpellés à Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de police relevant de la préfecture de police de Tanger ont saisi mercredi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), 41.120 comprimés psychotropes lors d’une opération ayant permis l’interpellation de quatre individus, âgés entre 36 et 62 ans, soupçonnés de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de stupéfiants et de psychotropes.

Selon un communiqué de la DGSN, le démantèlement de cette bande criminelle s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement de l’enquête ouverte sur un individu interpellé samedi dernier à Salé, directement après son arrivée à bord d’un train en provenance de Tanger, en flagrant délit de possession de 9.983 comprimés psychotropes de différents types.

Les recherches et investigations continues dans cette affaire ont permis d’identifier quatre acolytes soupçonnés d’être liés à cette activité criminelle, qui ont été interpellés lors d’opérations sécuritaires simultanées dans plusieurs quartiers de Tanger, ajoute le communiqué.

Et de préciser que les perquisitions et les fouilles effectuées dans les domiciles des mis en cause interpellés à Tanger, ont permis de saisir d’importantes cargaisons de psychotropes, estimées à 41.120 comprimés, dont 3.000 comprimés d’ecstasy et 38.120 de type « Rivotril », outre la saisie d’une somme d’argent, soupçonnée de provenir de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire et ses éventuelles ramifications.

S.L.