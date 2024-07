Marocanité du Sahara: l’Algérie menace la France

Nos voisins algériens semblent de plus en plus inquiets. La récente prise de décision les affolent au plus haut point.

Ce jeudi, l’Algérie a réagi à la décision de la France d’apporter son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’Algérie a exprimé sa « profonde désapprobation » de cette décision.

«Le Gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d’autonomie sur le Sahara Occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine».

L’Algérie ajoute qu’elle «tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité».