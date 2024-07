Bourse de Casablanca : résumé de la journée du 23 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du mardi 23 juillet :

– La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en baisse, le MASI ayant reculé de 0,05% à 13.602,92 points.

– Le secteur du transport a accusé la plus forte baisse (-2,94%), tandis que celui de la sylviculture et papier a enregistré la plus forte hausse (+2,67%).

– Le volume global des échanges a porté sur 177,16 millions de dirhams, réalisés principalement sur le marché Central (Actions).

– La capitalisation boursière a atteint près de 705,90 milliards de dirhams.

– Les plus fortes baisses ont été réalisées par Cartier Saada (-4,43% à 30 DH), Auto Hall (-3,11% à 68,50 DH), Afric Industries SA (-2,95% à 305,70 DH), CTM (-2,94% à 660,00 DH) et LafargeHolcim Maroc (-2,26% à 1.950 DH).

– Réalisations Mécaniques (+9,98% à 144,95 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+6,85% à 1.420 DH), Sanlam Maroc (+5,88% à 1.944 DH), Mutandis SCA (+2,86% à 269,50 DH) et Fenie Brossette (+2,80% à 97,99 DH) ont affiché les plus fortes hausses.